Die US-Börsen starten nach zwei Verlustwochen in Folge am Montag stark in die neue Handelswoche. Auf der einen Seite beflügelt die heute beginnende Entwickler-Konferenz beim KI-Darling Nvidia. Die Erwartungshaltung des Marktes an die Veranstaltung ist enorm. Auf der anderen Seite erhoffen sich Anleger neue Einblicke in die geldpolitische Richtung der Fed, die ihren Zinsentscheid am Mittwoch verkündet. Während der Dow Jones 40 Minuten nach dem Handelsstart rund 0,3 Prozent auf 38.846 Punkte steigt, ...

