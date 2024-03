Dübendorf - Odne hat in einer Serie A1-Finanzierungsrunde 5,5 Millionen Dollar eingenommen. Damit will die Ausgründung aus den Eidgenössischen Technischen Hochschulen Zürich und Lausanne die Markteinführung ihrer innovativen Therapie zum Erhalt der Zahnwurzel in den USA finanzieren. Odne kann seine bevorstehende Markteinführung in den USA mit zusätzlichem Kapital finanzieren: Das Dental-Startup aus Dübendorf hat laut einer Medienmitteilung in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...