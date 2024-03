Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Sehr erstaunlich, was die Aktie von PayPal derzeit macht und schafft. Die Notierungen sind um 2,7 bis 2,8 % geklettert. Dabei ist der Wert in den vergangenen fünf Tagen um gut 7,3 % geklettert. Damit hat die Aktie aktuell seit Jahresanfang - endlich - wieder ein deutliches Plus geschafft. Der Kurs des amerikanischen Unternehmens ist damit aus Sicht von Analysten auf dem Weg dazu, [...]

