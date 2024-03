Die Ausgangsleistung dieses Mikrowechselrichters lässt manuell per App auf 800 Watt erweitern, wenn die rechtlichen Vorgaben das erlauben. Zudem ist das Produkt in drei unterschiedlichen Ausführungen verfügbar, um so sowohl auf dem Dachmarkt als auch im Stecker-Solar-Segment attraktiv zu sein. Der Leistungselektronik-Hersteller Envertech bringt einen neuen Mikrowechselrichter, der sich für Installationen von Photovoltaik-Anlagen an Balkonen und auf Dächern eigenen soll, auf den Markt - den "EVT800". Für die unterschiedlichen Einsatzbereiche ist der Wechselrichter in verschiedenen Ausführungen, ...

