Frankfurt - Der Franken hat am Montag gegenüber Euro und US-Dollar leicht an Wert eingebüsst. Dagegen hat sich der Euro zum Dollar kaum bewegt. Händler verweisen dabei auf ein eher ruhiges Geschäft vor den zahlreichen Notenbanksitzungen im Laufe der Woche. Der US-Dollar wird derzeit zu 0,8857 Franken gehandelt und damit etwas höher als am Morgen mit 0,8836. Damit hat der Greenback seine vorübergehende Schwäche zur Sitzungsmitte wieder wettgemacht. ...

