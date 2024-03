Dem DAX ist es auch am Montag nicht gelungen, den Handel über der Marke von 18.000 Punkten zu beenden. War der deutsche Leitindex am Vormittag mit 18.015 Zählern noch auf dem Weg zu seinem jüngsten Rekordhoch, verließ ihn danach die Kraft. Den Xetra-Handel beendete er mit einem Minus von 0,02 Prozent nahezu unverändert bei 17.932,68 Punkten.Kursgewinne an den US-Börsen waren den Kursen hierzulande diesmal keine Hilfe. Für den MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es um 0,3 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...