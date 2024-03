Börsenwoche im Zeichen der Zentralbanken. Bitcoin, Gold, DAX, Dow, Adobe, Salesforce & Co. im Fokus

Anzeige / Werbung

Danach analysieren wir den Wochenstart und blicken auf die schwache Wall Street vom Freitag, die ebenfalls vom Verfallstag dominiert wurde. Hierbei sind einige Trendlinien jedoch nun in Gefahr, welche nach der aktuellen Seitwärtsphase und abnehmendem Momentum zu einem Short-Signal führen könnten. In Kombination mit der anstehenden FED-Sitzung am Mittwoch, wäre dies eine ernstzunehmende Variante für die weitere Entwicklung. Denn immerhin wird hier nicht von einer Zinssenkung ausgegangen und nach den Daten zu den US-Erzeugerpreisen und US-Verbraucherpreisen der Vorwoche sogar von nur 3 Senkungen in diesem Kalenderjahr. Das sind deutlich weniger als noch im November angenehmen, als der Kursaufschwung an der Wall Street startete. Im Detail haben wir den Nasdaq und den Dow Jones charttechnisch genauer im Blick.

Parallel dazu notierten Gold und Bitcoin als weitere Assetklassen in der Vorwoche auf Rekordhoch, konsolidierten jedoch zum Wochenstart etwas und hatten damit als ersten Anlaufpunkt die zuvor erzielten Hochpunkte zum Ziel.

