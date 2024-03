EQS-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion

Medios erwirbt niederländischen Marktführer für pharmazeutische Compounding-Dienstleistungen



18.03.2024 / 20:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medios erwirbt niederländischen Marktführer für pharmazeutische Compounding-Dienstleistungen Berlin, 18. März, 2024 - Die Medios AG ("Medios"), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, übernimmt Ceban Pharmaceuticals B.V. ("Ceban"), eine schnell wachsende pharmazeutische Compounding-Plattform in den Niederlanden, mit Niederlassungen in Belgien und Spanien. Durch den Zusammenschluss mit Ceban internationalisiert Medios sein Geschäftsmodell und vollzieht einen wichtigen Schritt zur Schaffung einer europäischen Specialty Pharma-Plattform. Für Ceban wird im Jahr 2023 ein Umsatz von ca. 160 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA von ca. 29 Mio. € (bereinigte EBITDA-Marge von ca. 18 %) erwartet. Medios erwirbt die 100-prozentige Beteiligung an Ceban Pharmaceuticals B.V. von Fonds, die von Bencis verwaltet werden. Der Kaufpreis setzt sich aus einer Barkomponente in Höhe von 235,3 Mio. € und 1,7 Mio. neuen Medios-Aktien im Wert von ca. 23,9 Mio. € zusammen, basierend auf dem Schlusskurs der Medios-Aktien im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse vom 14. März 2024. Die neuen, an die Verkäufer von Ceban ausgegebenen Aktien unterliegen einer strikten Sperrfrist von 24 Monaten. Der Kaufpreis wird von Medios aus vorhandenen Barmitteln und einer bereits zugesagten Kreditlinie über 200 Mio. € finanziert. Die 1,7 Mio. neuen Aktien werden aus dem genehmigten Kapital gegen Sacheinlage und ohne Bezugsrecht bestehender Aktionäre ausgegeben. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen und wird für das zweite Quartal 2024 erwartet. Unter Annahme eines Abschlusses der Akquisition von Ceban noch im zweiten Quartal 2024 erwartet Medios in der Folge für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,9 bis 2,1 Mrd. € und ein EBITDA pre1 von rund 82 bis 91 Mio. €, was einer Marge von rund 4,3 % entspricht, basierend auf dem Mittelwert der jeweiligen Umsatz- und EBITDA-pre1-Spanne. Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender 1 EBITDA ist definiert als das konsolidierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen und Aufwendungen für M&A-Aktivitäten für eine ERP-Systemeinführung sowie für einmalige performanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von Herstellvolumina. Ende der Insiderinformation Kontakt Medios AG, Heidestraße 9, 10557 Berlin

Telefon: +49 30 232 5668 00; Fax: +49 30 232 5668 01

E-Mail: ir@medios.ag; www.medios.ag ------------------- Über Medios AG Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). www.medios.ag Kontakt Claudia Nickolaus

Head of Investor & Public Relations, ESG Communications

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

c.nickolaus@medios.ag

www.medios.ag Über Bencis Bencis ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die Unternehmer und Managementteams bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsziele unterstützt. Bencis arbeitet von Büros in Amsterdam, Brüssel und Düsseldorf aus und investiert seit 1999 in starke und erfolgreiche Unternehmen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. www.bencis.com Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung für die Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



Ende der Insiderinformation



18.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com