© Foto: TANG KE / Avalon/Picture Alliance



Tesla kann zum Wochenauftakt ein Ausrufezeichen setzen und führt am Montag die Kurstafeln an. Die Aktie profitiert von einem Doppelschlag aus positivem Newsflow und Erholung von technisch überverkauften Niveaus.Endlich, ein Lebenszeichen! War die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla in der vergangenen Woche noch die seit dem Jahreswechsel schlechteste sowohl im US-Gesamtmarktindex S&P 500 als auch im Technologieindex Nasdaq 100, führt das Papier zum Wochenauftakt die Kurstafeln mit einem Plus von über fünf Prozent an. Positive Schlagzeilen zum Wochenauftakt Grund hierfür dürfte einerseits sein, dass das Unternehmen beziehungsweise Elon Musk endlich wieder für positive Schlagzeilen sorgen …