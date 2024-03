Die US-Aktienmärkte sind mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch verzeichneten vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq deutliche Kursgewinne, doch auch Dow Jones und S&P500 schlossen höher. Leichte Unterstützung lieferten besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Immobilienmarkt.Der US-Leitindex schloss am Montag 0,20 Prozent höher auf 38.790,43 Punkten. Der Marktbreite S&P 500 gewann 0,63 Prozent auf 5.149,42 Zähler und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...