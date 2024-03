Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Coinbase hat zuletzt an den Börsen ein gutes Bild abgegeben. Die große Frage. Wann sind diese Zeiten vorbei? Denn Coinbase hängt am Tropf von Bitcoin und Co. Die Kryptowährungen sind die Lokomotive für den Dienstleister. Damit hat die Aktie vom jüngsten Aufwärtstrend der Kryptowährungen massiv profitiert. Zuletzt ging es nun über fünf [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...