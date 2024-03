Neue Integration erschließt Exabytes an Daten für sichere, private generative KI in der Hybrid-Multicloud

NetApp® (NASDAQ: NTAP) hat heute seine Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt gegeben, um Retrieval Augmented Generation (RAG) für generative KI-Anwendungen voranzutreiben.

Die neue Zusammenarbeit verbindet direkt die gerade angekündigten NVIDIA NeMo Retriever Microservices, die auf der NVIDIA AI Enterprise-Softwareplattform für die Entwicklung und Bereitstellung von produktionsgerechten KI-Anwendungen, einschließlich generativer KI, verfügbar werden dies mit Exabytes an Daten auf NetApps intelligenter Dateninfrastruktur. Jeder NetApp ONTAP®-Kunde wird nun in der Lage sein, nahtlos mit seinen Daten zu kommunizieren, um proprietäre Geschäftseinblicke zu erhalten, ohne die Sicherheit oder die Vertraulichkeit seiner Daten zu gefährden.

Unternehmen möchten öffentlich verfügbare, umfangreiche Sprachmodelle nutzen, um direkt und sicher mit ihren Unternehmensdaten zu kommunizieren, und dabei die Gewissheit haben, dass ihre privaten Daten niemals außerhalb des Unternehmens zugänglich sein werden. Bislang waren Unternehmen, die interne Chatbots, Co-Piloten und Anwendungen zur Nutzung von Unternehmenswissen entwickeln wollten, mit der Komplexität und Unsicherheit konfrontiert, wie sie damit beginnen sollten, ohne die Datensicherheit oder den Datenschutz zu gefährden.

NetApp und NVIDIA haben mit NVIDIA NeMo Retriever Microservices-Technologie für RAG eine einfache Lösung entwickelt, die sämtliche auf NetApp ONTAP gespeicherten Daten nutzen kann, sowohl im Unternehmen oder in den führenden öffentlichen Clouds.

Kunden von NetApp können jetzt ihre Daten durch einfache Prompts abfragen, egal ob es sich um Tabellen, Dokumente, Präsentationen, technische Zeichnungen, Bilder, Meeting-Aufzeichnungen oder sogar Daten aus ihren ERP- oder CRM-Systemen handelt und das alles unter Beibehaltung der Zugriffskontrolle, die sie bereits beim Speichern der Daten eingerichtet haben.

"Als Marktführer im Management unstrukturierter Daten macht NetApp Dateninfrastrukturen intelligent, um die KI-Innovation sicher zu beschleunigen. Zusammen mit NVIDIA haben wir über 500 datenorientierte Unternehmen dabei unterstützt, KI-fähig zu werden", sagte George Kurian, CEO bei NetApp. "Durch unsere gemeinsame Arbeit können die installierten NetApp-Systeme nahtlos und sicher die Tools von NVIDIA mit ihren unstrukturierten Daten verwenden. KI definiert ein neues datengesteuertes Zeitalter und NetApp und NVIDIA stehen an vorderster Front, um den Erfolg von Kunden bei der Einführung und Implementierung von KI zu gewährleisten."

"Retrieval Augmented Generation verbindet wertvolle Daten mit der Leistungsfähigkeit von KI, um Co-Piloten zu transformativen Produktivitäts-Tools zu machen", sagt Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. "Gemeinsam können NVIDIA und NetApp Unternehmen dabei unterstützen, präzise und intelligente generative KI-Anwendungen zu entwickeln, die sie in die Lage versetzen, mit ihren Daten zu kommunizieren und eine neue Welle von Geschäftsmöglichkeiten zu fördern."

Durch die Kombination der NeMo Retriever Microservices von NVIDIA mit dem NetApp ONTAP-Footprint können Zehntausende von Unternehmen sowohl vor Ort als auch in den weltweit größten öffentlichen Clouds auf ihre Daten zugreifen, egal wo sie sich befinden. Dies reduziert die Reibung, die Kosten und die Zeit bis zur Wertschöpfung für RAG.

Die neue Funktion, die es Kunden ermöglicht, mit ihren Unternehmensdaten zu kommunizieren, insbesondere in Bezug auf das unternehmensweite RAG, ergänzt das robuste Portfolio an ausgereiften KI-Angeboten von NetApp, die von mehr als 500 gemeinsamen Kunden für die Schulung und Inferenz von KI-Modellen genutzt werden, darunter Lösungen, die auf NVIDIA DGX BasePOD aufbauen und die Zertifizierung für NVIDIA DGX SuperPOD haben, sowie das neue NVIDIA OVX Systems Storage-Validierungsprogramm, das speziell für das unternehmensweite RAG entwickelt wurde.

Die "Sprechen Sie mit Ihren Daten"-Fähigkeiten von NetApp werden auf der NVIDIA GTC vorgestellt, einer globalen KI-Konferenz, die vom 18. bis 21. März im kalifornischen San Jose stattfindet. Besuchen Sie NetApp am Stand 1616 im AI Center of Excellence, um weitere Informationen zu erhalten.

Weitere Informationsquellen

Secure Generative AI RAG with Private Business Data

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datensicherung, integrierte Datendienste und CloudOps-Lösungen kombiniert, um eine Welt voller Störungen in Chancen für alle Kunden zu verwandeln. NetApp erstellt eine silofreie Infrastruktur, die Beobachtbarkeit und KI nutzbar macht, um die branchenweit bestmögliche Datenverwaltung zu ermöglichen. Als einziger unternehmensweiter Speicherservice, der in die weltweit größten Clouds nativ eingebettet ist, bietet unsere Datenspeicherung eine nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus kreieren unsere Datenservices durch überlegene Cyber-Resilienz, Führung und Applikations-Agilität einen deutlichen Datenvorteil. Unsere CloudOps-Lösungen bieten durch Beobachtbarkeit und KI die kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz. Unabhängig vom Datentyp, der Arbeitsbelastung oder der Umgebung sind Sie in der Lage, Ihre Dateninfrastruktur mithilfe der NetApp zu transformieren, um Ihre unternehmerischen Möglichkeiten zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.comoder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebookund Instagram

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TMaufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Eigentümer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240318950151/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Ansprechpartnerin für Investoren:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com