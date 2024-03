Almería, der größte spanische Erzeuger von Frischtomaten, ist auch die Provinz, die mit 12,74 Millionen Kilo die meisten marokkanischen Tomaten importiert, gefolgt von Murcia mit 11,65 Millionen Kilo und Granada mit 10,99 Millionen Kilo, so berichtet ein Artikel von Hortoinfo.es. Bildquelle: Unsplash In dem Jahr 2023 zahlten Unternehmen in der Provinz Almería, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...