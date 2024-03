Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Private Equity

Matador Secondary Private Equity AG: Geschäftsberichtbericht 2023



19.03.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss



Matador Secondary Private Equity AG - Geschäftsberichtbericht 2023

Private Equity Portfolio mit positiver Entwicklung: 2,5 Mio. CHF.

Starke Währungsschwankungen (schwacher USD gegenüber dem CHF) drücken den Gewinn um 4,7 Mio. CHF.

Währungsbereinigtes Ergebnis: 1,8 Mio. CHF

Jahresergebnis 2023: -2,9 Mio. CHF



Sarnen, 19. März 2024 - Die Matador Secondary Private Equity AG, ein auf Secondary Private Equity spezialisiertes Unternehmen, hat im Geschäftsjahr 2023 auf Grund hoher (einmaliger) Währungsverluste (4,7 Mio. CHF) ein Jahresergebnis in Höhe von -2,9 Mio. CHF zu verzeichnen. Das um Währungseffekte bereinigtes Ergebnis betrug +1,8 Mio. CHF.



Die Matador ist aktuell über 23 Private Equity Fonds breit gestreut an über 1.000 Unternehmen beteiligt. "Die trotz dieses Umfelds gute Entwicklung unserer Equity Portfolios in 2023 verdeutlicht erneut, dass sich unser Fokus auf Secondary Private Equity auch während dieser schwierigen Zeit, als die richtige, strategische Investitionsstrategie erwiesen hat.", erklärt der Verwaltungsrat der Matador.



2023 war ein turbulentes Jahr, in denen die Märkte Achterbahn fuhren und viele Anleger extrem nervös waren. In solchen Märkten war es wichtig einen kühlen Kopf zu bewahren und weiter nach guten Investmentmöglichkeiten zu suchen, die neben hohen Renditechancen vor allem auch eine "Margin of Safety" bieten: Bei Secondary Private Equity ist dies genauso. Der Kauf von bestehenden Portfolios zu einem deutlichen Abschlag auf den inneren Wert bietet eine gewisse Sicherheit und schafft zusätzlich Wertsteigerungsmöglichkeiten.



Im Geschäftsjahr 2023 haben wir zwei weitere Commitments in Höhe von 15 Mio. USD erworben, die uns Zugang zu einigen der besten privaten Unternehmen in Europa und in den USA bieten. Im Rahmen dieser Transaktion konnten wir z. B. ein Portfolio, bestehend aus mehreren US-Tech Gesellschaften, mit rund 45% auf den inneren Wert erwerben. Mit dem Verkauf unserer Anteile am ASF Peace Co-Invest Fund und eQ Secondary III Fund, haben wir hingegen angelaufene Gewinne realisiert.



Wir sind zufrieden, dass wir auch in diesem schwierigen Jahr ein um Währungseffekte bereinigtes positives Ergebnis erzielen konnten. Wir haben ein starkes Portfolio, das uns weiterhin sehr attraktive Returns liefern wird. Die Performance der letzten Jahre zeigt, dass wir mit unseren Secondary Investments in schwierigen Zeiten immer den Grundstein für eine überaus erfolgreiche Entwicklung in den darauffolgenden Jahren gelegt haben: Aufgrund dessen erwarten wir ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024.



In den vergangenen 20 Jahren hat Secondary Private Equity in jedem Vintagejahr positive Renditen erzielt - selbst bzw. insbesondere auch während und nach der Finanz- und Coronakrise. "Die Chance auf ertragreiche Transaktionen in allen Wirtschaftszyklen macht die Matador Secondary Private Equity AG zu Stabilitätsanker eines unter Chance-Risiko-Aspekten gut diversifizierten Portfolios", so der Verwaltungsrat.



Über die Matador Secondary Private Equity AG:

Die Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der BX Swiss notiert.





Kontakt:

Matador Secondary Private Equity AG

office@matador-secondary-private-equity.com

Tel: +41(0) 41 6621062











Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: Ad Hoc - Matador Secondary Private Equity AG - Geschäftsbericht 2023

Ende der Adhoc-Mitteilung