© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa



Alphabet ist zum Wochenauftakt eine der gefragtesten Technologie-Aktien, die Aussicht auf einen neuen Deal mit Apple beflügelt. Doch wie ist der Kurssprung charttechnisch einzuschätzen?Der Aktie von Alphabet ist am Montag mit einem Kursplus von 4,6 Prozent ein fulminanter Wochenauftakt gelungen. Im Technologie-Index Nasdaq 100 musste sich der Mutterkonzern von Suchmaschinenanbieter Google nur Tesla geschlagen geben, das sich mit Zugewinnen von 6,3 Prozent die Pole-Position sicherte. Apple und Alphabet vor neuem Mega-Deal? Grund für die kräftigen Kursgewinne war die Meldung darüber, dass sich Apple offenbar in Gesprächen darüber befindet, die KI-Engine Gemini in das Betriebssystem von iOS …