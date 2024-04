FED-Zinsentscheid & Quartalszahlen von Apple, Amazon & Co.! DAX, Dow, Nasdaq, WTI, & Aktien im Fokus

Anzeige / Werbung

Im Dow Jones war das Abbremsen der Abwärtsdynamik schon in der Woche zuvor sichtbar. Mit einem Plus, welches vor allem auf die positive Performance der Bankenwerte zurückzuführen war, setzte sich der Index über die 38.000 Punkte-Marke und verarbeitete damit auch die negativen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

So stieg der PCE Kerndeflator, als Zeichen der Inflation in den USA, erneut stärker als erwartet an, während das Wirtschaftswachstum mit 1,6 Prozent in den USA einen Dämpfer erhielt. Dieser Mix sorgte zwar jeweils zu den Veröffentlichungen der Daten für einen Kursrutsch, aber wurde sehr schnell durch positive Unternehmensdaten kompensiert. Alle Auswirkungen auf die Zinsprognose zeigen wir in diesem Video auf und blicken kritisch auf die anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank FED. Nach aktueller Datenlage ist nur mit einer oder zwei Zinssenkungen in diesem Jahr zu rechnen.

Im DAX skizziert sich ein Widerstandslevel um 18.200 Punkte aus den letzten beiden Wochen, über die wir zum Wochenstart nicht gelangen konnten. Damit verbunden galt unser Blick auch dem Euro-Dollar und dem Ölpreis, der bei sinkenden Wirtschaftsleistungen global auch an Nachfrage und damit Kursniveau eingebüßt hatte.

Bei den aktuellen Quartalszahlen aus den USA haben wir den "Peak" gesehen im Sinne der Menge an Daten, gemessen an der Marktkapitalisierung. Das Hauptaugenmerk lag auf den großen Technologiewerten aus den USA. Mit Microsoft, Alphabet, Meta Platforms oder auch Tesla gab es eine Menge an Bilanzen zu bewerten. Es kristallisierte sich heraus, dass vor allem der Ausblick das "Salz in der Suppe" war. So enttäuschte direkt zum Wochenstart Tesla mit den Umsätzen und erwirtschaftete mit einer Marge von 5,5 Prozent auch niedrigere Quoten als deutsche Autobauer. Das "schockierte" den Markt jedoch nur kurz, denn Elon Musk verstand es erneut, sehr geschickt im Analystencall auf die neuen Produkte, wie Robo-Taxis, KI-Roboter und ein preiswertes Tesla-Model aufmerksam zu machen. Von dieser Phantasie profitierte die Aktie im Nachgang und legte wieder zu.

