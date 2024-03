Die Aussicht auf eine Zinswende in diesem Jahr mit mehreren Zinssenkungen hatte im Herbst des vergangenen Jahres eine kräftige Rally am Aktienmarkt ausgelöst. Wenngleich die Erwartungen an den Zeitpunkt der Zinswende weiter nach hinten gerückt sind, zeigen sich die Aktienmärkte weiterhin sehr stabil. Allerdings ist die aufwärts gerichtete Bewegung mittlerweile in einem fortgeschrittenen Stadium angelangt, so dass damit auch das Risiko eines technischen Rücksetzers zunimmt!Was macht die FED?Die Sitzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...