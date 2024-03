EQS-News: INTILION Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

INTILION erhält zweitgrößten Auftrag der Firmengeschichte von Energie-Start-Up Purpel Energy



INTILION erhält zweitgrößten Auftrag der Firmengeschichte von Energie-Start-Up Purpel Energy Installation von Energiespeichern mit einer Gesamtkapazität von 48 MWh

Energiespeicher für Regelenergie- und Spot-Märkte

Stabilisierung des Stromnetzes durch Pufferung der volatilen Stromproduktion Paderborn, 19. März 2024. Der Energiespeicheranbieter INTILION aus Paderborn und das Hamburger Energie-Unternehmen Purpel Energy setzen gemeinsam Großspeicherprojekte mit einer Gesamtkapazität von 48 Megawattstunden (MWh) an vier Standorten in Norddeutschland um. Die Outdoorsysteme verfügen jeweils über eine Kapazität von je 12 MWh und sollen künftig als netzdienliche Systeme die Integration erneuerbarer Energien verbessern und das öffentliche Stromnetz stabilisieren.



INTILION ist dabei als One-Stop-Shop und zentraler Ansprechpartner von Purpel Energy beauftragt worden. Beginnend mit der Projektierung und Konzeptionierung wird INTILION das Projekt über die gesamte Lebensdauer der Speichersysteme begleiten. Dazu gehört auch die Installation der Energiespeicher, die Programmierung und Optimierung der Software, Vermarktungsschnittstellen sowie der regelmäßige Service in der Betriebsphase.



Multi-Markt-Strategie stabilisiert Stromnetz

Purpel Energy wird die Energie der Systeme des Typs scalecube an den Regelenergie- und den Spot-Märkten platzieren. Der Ausbau der erneuerbaren Energien bringt eine immer volatilere Stromproduktion mit sich, die nicht mit dem Energieverbrauch übereinstimmt. Das Energiesystem und die Energiemärkte benötigen daher vermehrt Flexibilität.



"Wir setzen mit unseren Energiespeichersystemen genau an den Herausforderungen eines zukunftsorientierten Strommarktes mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien an. Mit ihnen können wir das Stromnetz stabilisieren, indem sie bei Frequenzschwankungen Regelenergie bereitstellen. Zudem lassen sich mit Speichern Preisvorteile erzielen, indem Strom eingespeichert wird, wenn der Strom günstig ist und wieder ins Netz abgegeben wird, wenn die Preise hoch sind. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit Purpel Energy vier Großspeichersysteme errichten können und somit zu einem stabilen Strommarkt beitragen", sagt Dr. André Haubrock, CEO der INTILION AG.



In jeder Projektphase begleitet

Baubeginn der vier Anlagen in Norddeutschland ist für Herbst 2024 geplant. Dabei begleitet INTILION seinen Kunden von der Projektidee bis hin zum fertigen Batteriesystem und übernimmt neben Auslieferung, Installation und Inbetriebnahme auch die Integration ins Netz und unterstützt nach Inbetriebnahme mit einem umfassenden Servicepaket.



"Wir sind stolz, mit INTILION einen starken Partner an unserer Seite zu haben, der für unsere Großspeicherprojekte nicht nur die passende All-in-One-Lösung bietet, sondern auch umfassendes technisches Know-how für jede Projektphase mitbringt", sagt Tobias Berger, Managing Director bei Purpel Energy.



Über die INTILION AG

Die INTILION AG ist eine Anbieterin von innovativen, hochgradig skalierbaren und integrierbaren Energiespeicherlösungen. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio eignet sich insbesondere für den Einsatz in systemrelevanten und kritischen Infrastrukturen wie Gewerbe, Industrie und Stromnetz. Die Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme von INTILION haben eine Speicherkapazität von 70 kWh bis 100 MWh. Mit ihrem Angebot an Lösungen und Dienstleistungen ist die INTILION AG Vorreiterin auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien, flexiblen und digitalen Energiebranche und ermöglicht den Übergang zu klimaneutraler, erneuerbarer und sauberer Energie. Zu den Kunden des Unternehmens zählen lokale, regionale und internationale Energieversorger, Versorgungsunternehmen sowie Systemanbieter und Engineering-Procurement-Construction(EPC)-Auftragnehmer in Europa. Die INTILION AG hat ihren Hauptsitz in Paderborn und gehört zur inhabergeführten HOPPECKE-Unternehmensgruppe, die sich durch mehr als 95 Jahre Know-how und technische Exzellenz im Bereich Batterien auszeichnet. Die INTILION AG beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und feiert im April 2024 ihr 5-jähriges Firmenjubiläum.



Weitere Informationen finden Sie unter https://intilion.com



Über Purpel Energy

Purpel Energy wurde 2023 von den Branchenexperten Tobias Berger und Wei Chen gegründet. Das Unternehmen bietet schlüsselfertige Großbatteriespeicher ab zehn Megawattstunden als lukrative Investitionsmöglichkeit für Family Offices, Stiftungen und Investmentfonds an. Die lange Erfahrung und das tiefe Verständnis von Stromnetz, Technik und Vermarktung ermöglichen es Purpel Energy dabei, weit über den Scope eines Projektentwicklers hinaus zu gehen und sowohl die Bauphase als auch die Inbetriebnahme und Präqualifikation zur Erbringung von Regelleistung zu koordinieren. Als langfristig orientierter Partner für Investoren, Kommunen und Netzbetreiber übernimmt das Unternehmen im Anschluss auch die Betriebsführung der Großbatteriespeicher.



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.purpel.energy



Wirtschaftspressekontakt INTILION:

Monika Collée

E-Mail: Monika.Collee@intilion.com

Telefon: +49 (0) 5251 693 326 2



