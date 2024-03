POSTBANK WOHNATLAS 2024Starker Abwärtstrend bei den Immobilienpreisen 2023Expert*innen des HWWI analysieren die Kaufpreise für EigentumswohnungenFast alle Regionen inflationsbereinigt günstiger als im VorjahrPreise sinken in den "Big 7" am stärksten, gefolgt von sonstigen GroßstädtenDie Abwärtsentwicklung der Immobilienpreise hat sich 2023 rasant beschleunigt und auf immer mehr Regionen ausgeweitet: Im vergangenen Jahr sind die Preise für Wohneigentum in Deutschland in der Mehrheit der deutschen ...

