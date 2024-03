Bis zu 90 Prozent weniger wiegen die Unterkonstruktionen im Gegensatz zum Einsatz von Stahl. Agro Solar Europe setzt bei seiner Entwicklung auf Rohstoffe wie Flachs, Carbon oder Holzfasern. Ab 2026 sollen die neuen Anlagen in Kooperation mit FibR in Serie gebaut werden. Agri-Photovoltaik-Anlagen ermöglichen bereits eine Doppelnutzung bestehender Flächen. Die Agro Solar Europe GmbH will die Anlagen jedoch noch nachhaltiger machen und setzt daher auf leichte und nachwachsende Rohstoffe für die Unterkonstruktion. Im vergangenen Jahr sei mit dem Technologiepartner FibR GmbH eine innovative Leichtbauweise ...

