Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 19.03.2024

Kursziel: 110,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 110,00.

Zusammenfassung:

ABO Wind hat ihren Jahresbericht 2023 veröffentlicht und Rekordzahlen präsentiert. Der Umsatz stieg um 29% auf EUR300 Mio. und der Nettogewinn entsprach mit EUR27,3 Mio. (+11% J/J) der vorläufig gemeldeten Zahl. Für das laufende Jahr sieht die bereits im November 2023 veröffentlichte Guidance einen Nettogewinn von EUR25 Mio. bis EUR31 Mio. vor. Nach der Gerichtsentscheidung zugunsten von ABO Wind wird der geplante Formwechsel stattfinden - wahrscheinlich im Mai - und aus ABO Wind AG wird ABO Energy KGaA. Die Minderheitsaktionäre haben ihre Klage gegen den Formwechsel nach der Gerichtsentscheidung zurückgezogen. Damit ist das Sentiment nicht länger belastet. Wir unterstellen für 2024 weiteres Gewinnwachstum auf EUR28,6 Mio. und bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR110.





First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 110.00 price target.



Abstract:

ABO Wind published its 2023 annual report and presented record figures. Sales increased by 29% to EUR300m, and net profit of EUR27.3m (+11% y/y) was in line with the preliminary figure. For the current year, guidance published in November 2023 foresees a net profit of EUR25m to EUR31m. Following the court decision in favour of ABO Wind, the planned change in legal form will take place - probably in May - and ABO Wind AG will become ABO Energy KGaA. The minority shareholders have withdrawn their lawsuit against the change of legal form after the court decision. This means that sentiment is no longer burdened. We forecast further net profit growth to EUR28.6m for 2024 and confirm our Buy recommendation with an unchanged price target of EUR110.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



