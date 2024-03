Fraport: Rekordgewinn, aber Dividende gestrichen für 2024

Werbung







Fraport schafft neue Rekorde im Umsatz und Gewinn. Jedoch wird keine Dividende weder für 2023 noch für das laufende Jahr gezahlt.



Während der Pandemie hat der Flughafenbetreiber deutlich gelitten, glücklicherweise sind jetzt diese Tage fast vorbei. Die Firma profitiert von der Erholung der Passagierzahlen, dennoch liegt die Anzahl an Reisenden noch unter dem Vorkrisenniveau. Laut dem Vorstandsvorsitzender Stefan Schulte sei der Hauptgrund dafür die steigenden Steuern und Gebühren, die hohe Standortkosten provoziert haben.



Trotz der herausfordernden Lage hat das Unternehmen ein neues Rekordergebnis erzielt. Diese Kennzahl hat sich auf 430 Mio. Euro fast verdreifacht. Das EBITDA und die Umsatzerlöse sind auch jeweils um 16,9% bzw. 25,2% auf neue Rekordniveaus gestiegen.



Die Erwartungen für die Zukunft sind optimistisch, jedoch sind die Investoren enttäuscht. Fraport wird keine Dividende zahlen. Unter anderem spielt der Free Cash-Flow eine wichtige Rolle, dieser liegt im negativen Bereich bei 656,4 Mio. Euro. Die Aktie fällt heute um 4,5%.









Quelle: HSBC