Nachdem Tesla Anfang März sein Supercharger-Netz in Nordamerika für Ford geöffnet hatte, ist jetzt auch Rivian an der Reihe. Rivian-Kunden erhalten ab sofort über die App des Herstellers Zugriff auf rund 15.000 freigegebene Tesla-Schnelllader in Nordamerika - derzeit aber nur theoretisch. Denn mit den Auslieferungen des zum Laden nötigen Adapters wird Rivian laut offizieller Mitteilung erst im April beginnen. Einzelne Rivian-Kunden haben den Adapter ...

