SolarEdge testet bisherige Tiefs - Inliner bieten Chancen!

Aktien aus dem Bereich der neuen Energien gehören nicht gerade zu den Lieblingen der Anleger. Darunter ist auch SolarEdge Technologies Inc. Diese handelte vor einem Jahr noch bei über 300 US-Dollar und ist jetzt für 64 Dollar zu haben. In den letzten Tagen hat die Aktie wieder die Tiefs der letzten sechs Monate erreicht. Inline-Optionsschein bieten nun interessante Investmentmöglichkeiten.

SolarEdge Technologies, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften für Gleichstrom (DC) optimierte Wechselrichtersysteme für Solar-Photovoltaik-Anlagen In den Vereinigten Staaten, Teilen Europas sowie weiteren Ländern auf internationaler Ebene. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Solar und Energy Storage. Im Jahr 2006 gegründet hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Herzliya, Israel.

Die Aktie hat in diesem Jahr einen starken Rückwärtsgang eingelegt, nachdem sich der Wert seit dem ersten Quartal 2021 bis Juli 2023 im Bereich zwischen 250 und 300 US-Dollar hin- und herbewegte.

Dann setzte eine Abwärtsbewegung ein, die bis heute andauert. Im vierten Quartal 2023 sorgten schlechte Quartalszahlen für ein Abwärts-Gap von fast 40 %. Seitdem bewegt sich die Aktie hoch-volatil seitwärts. Das sorgt dafür, dass Inline-Optionsscheine günstig zu haben sind.

Eine kleine Spekulation mit einem Inline-Optionsschein dient dazu, von einem Rückgang der Aktie zu profitieren. Das führt im Endeffekt dazu, dass der entsprechende Schein dann ansteigt, um bis zum Abrechnungstag den maximalen Auszahlungsbetrag von zehn Euro zu erreichen.

Im Fall des hier vorgeschlagenen Inline-Optionsscheins wird dieser Betrag pro Schein ausgezahlt, wenn die SolarEdge-Aktie bis dahin keine der beiden Knock-out-Barrieren berührt hat. Bleibt jegliches Knock-out-Ereignis aus, das heißt, der Kurs des Basiswerts notiert zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit über der oberen bzw. unter der unteren Barriere und hat diese auch nicht berührt, wird das Ausübungsrecht am finalen Bewertungstag automatisch ausgeführt. Besitzer des Optionsscheins erhalten sieben Tage später am Zahltag 10 Euro. Falls die Aktie nicht zwischen den Barrieren bleibt, verfällt der Optionsschein allerdings wertlos.

In der nachfolgenden Grafik ab 2019 sehen Sie den Kursverlauf der US-Aktie mit der eben angesprochenen Abwärtsbewegung, die das Wertpapier vom Mehrjahreshoch bei 389 Dollar auf 60 US-Dollar nach unten führte. Die 200-Tage-Linie, die in Blau eingezeichnet ist, fällt stark und wurde bereits im dritten Quartal 2023 nach unten gekreuzt.

In den vergangenen Tagen ist die Aktie zurück bis zu den Tiefs der letzten sechs Monate gerutscht. Dieser Bereich ist in Abbildung 1 als obere hellgrüne Unterstützungszone zwischen 61 und 64 US-Dollar hervorgehoben.

Schon allein aufgrund dieser Tatsache könnte die Abwärtsbewegungen stoppen und die Aktie sich zwischen der oberen roten Unterstützungszone sowie der unteren hellroten Widerstandszone hin- und herbewegen. Ein Inline-Optionsschein ist hierfür ein geeignetes Anlageinstrument.

Die obere Barriere des hier vorgeschlagenen Inline-Optionsscheins befindet sich oberhalb der hellroten Widerstandszone. Der Abstand zur oberen Barriere beträgt momentan knapp 43 Prozent. Aus charttechnischer Sicht ist nicht zu erwarten, dass die Aktie eine solche Aufwärtsbewegung hinlegen und die obere Barriere im Laufe der nächsten zwei Monate ansteuern wird. Die untere Barriere hat ebenfalls einen Abstand von knapp 36 Prozent zum aktuellen Kurs und liegt damit deutlich unterhalb der oberen sowie auch noch unterhalb der unteren, hellgrünen Unterstützungszone.

Abbildung 1 - SolarEdge Technologies, Inc. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.03.2019 - 18.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Der Kauf des Inline-Optionsscheins eröffnet Ihnen eine sehr schöne Gewinnchance bis Mitte Mai 2024.

Um das Risiko eines Totalverlusts zu vermeiden, sollte die Position allerdings bei einem Kurs unter 44 US-Dollar (unter der oberen grünen Unterstützungszone) oder über 84 US-Dollar (in der unteren roten Widerstandszone) geschlossen werden. Solange das jedoch nicht der Fall ist und die SolarEdge-Aktie sich weiterhin seitwärts bewegt, kann der Inline-Optionsschein bis zum Abrechnungstag, den Sie im Kursverlauf als vertikale, blau gestrichelte Linie sehen, im Bestand gehalten werden.

Inline-Optionsschein auf SolarEdge Technologies, Inc. für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs in EUR Untere/Obere Barriere in USD

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

SolarEdge Technologies, Inc, HD2JXEL 7,54 40,00/90,00 15.05.2024 10,00 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.03.2024; 12:05 Uhr Weitere Produkte auf SolarEdge Technologies, Inc, und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de