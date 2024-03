Rund 30 Mitarbeiter des Photovoltaik-Unternehmens sind von der Entscheidung betroffen. Ein Zusammenhang mit dem dort laufenden Verfahren vor dem Arbeitsgericht besteht Enpal zufolge nicht. Enpal betreibt sein Geschäft hauptsächlich von seinem Hauptsitz in Berlin aus, wo es tausende Mitarbeiter beschäftigt. Jedoch unterhält der Anbieter von Photovoltaik-Anlagen zur Miete und zum Kauf auch Standorte in München, Hamburg, Frankfurt am Main und Leipzig. Letzterer wird nun zu Ende April geschlossen, wie das Unternehmen pv magazine auf Anfrage bestätigte. Rund 30 Mitarbeiter an dem Standort seien von ...

