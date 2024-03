Das Unternehmen Purpel Energy baut vier Großspeicher und will Strom einspeichern, wenn dieser am Spot-Markt günstig ist und dann verkaufen, wenn man viel Geld für Strom erhält. Zudem sollen die Speicher Regelenergie bereitstellen. Der Energiespeicheranbieter Intilion aus Paderborn und das Hamburger Unternehmen Purpel Energy setzen gemeinsam vier Großspeicher-Projekte mit einer Gesamtspeicherkapazität von 48 Megawattstunden an Standorten in Norddeutschland um. Die Outdoorsysteme verfügen jeweils ...

