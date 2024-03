Die meistgehandelten Produkte: MicroStrategy und Unilever - Anleger reagieren auf DAX-Festigung

Der DAX® zeigt sich heute beharrlich und festigt sich bei einem Wert von 17.951 Punkten. Die Knock-Out-Optionsscheine verdeutlichen ein gemischtes Bild: Ein Tesla Put deutet darauf hin, dass einige Marktteilnehmer eine Korrektur beim Elektroautoriesen erwarten, während ein signifikanter Hebel bei einem DAX® Put zeigt, dass auch eine gewisse Vorsicht gegenüber dem deutschen Leitindex herrscht. Ein Call auf MicroStrategy könnte auf eine Wette auf die Kryptowährungsmärkte hindeuten, da das Unternehmen eine große Menge an Bitcoin hält.

Im Bereich der Optionsscheine sehen wir Calls auf verschiedene Sektoren - von Konsumgütern wie Unilever bis hin zu Technologieaktien wie Apple. Bei den Faktor-Optionsscheinen zeichnet sich eine klare Präferenz für Wachstum ab: Long-Positionen auf LVHM und Nvidia spiegeln eine positive Einschätzung dieser Sektoren wider, während Long-Positionen auf Orange S.A. vielleicht eine Wette auf potenzielle Fortschritte im Telekommunikationssektor andeuten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Put HD1VTX 4,78 175,65 USD 226,53 USD 3,33 Open End DAX® Put HC6PAV 1,28 17951,00 Punkte 18050,00 Punkte 120,74 Open End MicroStrategy Call HD3JSX 2,97 1328,00 USD 1103,09 USD 4,16 Open End Rheinmetall Call HD3SZ1 6,06 477,25 EUR 418,36 EUR 7,79 Open End DAX® Put HC5PAK 1,88 17951,00 Punkte 18118,65 Punkte 82,43 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.03.2024; 10:04 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Unilever Call HC9XT0 0,3 46,40 EUR 45,00 EUR 23,91 18.09.2024 LVMH Call HC58F4 2,89 853,70 EUR 580,00 EUR 2,96 18.12.2024 Apple Call HD3G04 0,67 174,045 USD 170,00 USD 25,01 17.04.2024 Rheinmetall Call HD2UTQ 1,15 478,75 EUR 550,00 EUR 46,12 19.06.2024 DAX® Call HD04FZ 42,17 17957,75 Punkte 14400,00 Punkte 4,25 17.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.03.2024; 10:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall Long HC5DUX 50,67 479,9 EUR 409,04 EUR 7 Open End MicroStrategy Long HD3G3C 10,73 1364,25 USD 1002,15 USD 3 Open End LVMH Long HC3WX4 7,85 851,4 EUR 572,22 EUR 3 Open End Nvidia Long HD3M3X 9,48 878,95 USD 796,31 USD 10 Open End Orange S.A. Long HC5FG9 5,39 10,62 EUR 9,08 EUR 7 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.03.2024; 11:02 Uhr;

