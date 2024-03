Der Schweizer Photovoltaik-Hersteller Meyer Burger benötigt für die Fertigstellung seiner US-Werke in Colorado und Arizona frisches Kapital. Dieses soll Form eines Bezugsrechtsangebots an die bisherigen Aktionäre hereinkommen. Die Aktionäre von Meyer Burger haben einer Bezugsrechtsemission über rund 200 Millionen Schweizer Franken mit gleichzeitiger Nennwertreduktion zugestimmt. Sie unterstützen damit den Ausbau der Produktions- und Vertriebsstrukturen des Schweizer Photovoltaik-Herstellers in den ...

