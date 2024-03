© Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk



Der Flughafenbetreiber Fraport verdient so viel wie nie zuvor, obwohl die Passierzahlen noch nicht wieder das Niveau von 2019 erreicht haben. Die Aktie verliert am Dienstag deutlich.Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat trotz anhaltender Herausforderungen durch die Corona-Pandemie im Jahr 2023 rekordverdächtige finanzielle Ergebnisse erzielt, kämpft jedoch weiterhin mit niedrigeren Passagierzahlen. Stefan Schulte, Vorstandschef des Konzerns, gab bekannt, dass das Unternehmen im Tagesgeschäft so viel verdient hat wie nie zuvor und plant, diesen Erfolgskurs auch in den kommenden Jahren fortzusetzen. Für 2023 meldete Fraport einen Umsatzanstieg auf vier Milliarden Euro und einen …