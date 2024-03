NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück anlässlich der jüngst präsentierten Jahreszahlen von 255 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Reingewinn des Rückversicherers bis 2027 etwas nach oben geschraubt, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem rechnet der Experte dank des starken Gewinnausblicks mit höheren Dividenden./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 09:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 09:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

