HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Auf den ersten Blick hob Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie hervor, dass der Flughafenbetreiber 2023 das obere Ende der eigenen Zielsetzungen erreicht habe. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2024 liege am oberen Ende der Unternehmenszielspanne. Angesichts einer üblicherweise konservativen Planung geht er aber nicht davon aus, dass die Erwartungen deutlich nach unten angepasst werden./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



ISIN: DE0005773303

