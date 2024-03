Dresden - Gut sechs Monate vor der Landtagswahl in Sachsen liegt die AfD laut einer neuen Insa-Umfrage in der Wählergunst deutlich vorn. Laut der Erhebung für die "Bild" (Mittwochsausgabe) kommt die AfD auf 34 Prozent der Stimmen. Das ist ein Punkt weniger als bei der letzten Umfrage im August 2023.



Die CDU kommt auf 30 Prozent, das ist ein Punkt mehr als 2023. Die SPD käme aktuell auf sechs Prozent (-1 Punkt), die Grünen auf fünf Prozent (-1 Punkt). Die FDP wäre mit zwei Prozent (-3 Punkte) nicht im Landtag vertreten. Die Linke müsste mit fünf Prozent (-4 Punkte) um den Landtagseinzug bangen. Das BSW kann aktuell auf elf Prozent der Stimmen hoffen. "AfD und CDU kämpfen in Sachsen um Platz 1. Die Wagenknecht-Partei schafft den Sprung in den Landtag. Alle anderen Parteien müssen zittern", sagte Insa-Chef Hermann Binkert der "Bild".



Für die Erhebung wurden vom 11. bis zum 18. März 2024 insgesamt 1.000 Bürger aus Sachsen befragt.

