Die Baubeginne und Baugenehmigungen in den USA sind im Februar gestiegen - Der US Dollar Index klammert sich an Tagesgewinne nahe 104,00 - Wie das US Census Bureau am Dienstag mitteilte, stiegen die Baubeginne in den USA im Februar um 10,7% auf 1,52 Millionen Einheiten. Dieser Wert folgt auf einen Rückgang von 12,3% im Januar. Im gleichen Zeitraum ...

