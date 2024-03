Die Magnificent Seven wie Microsoft, Apple & Co. sind im Vergleich zum Rest des Marktes sehr hoch bewertet. Nun hat Goldman Sachs die Werte mit Blasen in der Vergangenheit verglichen. Ist eine Korrektur unvermeidbar? Oder können diese Aktien weiter steigen? Es stellt sich nach der Rallye der vergangenen Monate immer häufiger die Frage: ist der Markt durch die Magnificent Seven in eine Blase geraten? Denn wenngleich der Großteil der Aktien an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...