Der Hersteller von Servern für künstliche Intelligenz (KI) hat eine Kapitalerhöhung angekündigt. Die Aktie sinkt um bis zu zehn Prozent.Super Micro Computer hat am Dienstag bekannt gegeben, dass es zwei Millionen Stammaktien verkaufen wird, die etwa zwei Milliarden US-Dollar einbringen könnten. Die Titel des KI-Players haben sich seit Januar mehr als verdreifacht, ein optimaler Zeitpunkt also für Super Micro, sich Mittel zu beschaffen. In den vergangenen drei Handelssitzungen sind die Titel allerdings konstant gesunken und haben 16 Prozent an Wert eingebüßt. Auf der Grundlage des Schlusskurses vom Montag von 1.001 US-Dollar könnte das Unternehmen etwa zwei Milliarden US-Dollar einnehmen. …