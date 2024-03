Der US Dollar Index (DXY) steigt auf 104,00. Ökonomen von ING analysieren die Aussichten für den Greenback. Ein niedrigerer Wert bei den Wohnungsbauzahlen könnte sich als leicht negativ für den Dollar erweisen Der US-Kalender ist vor der FOMC-Sitzung am Mittwoch ruhig. Da der Markt nur noch 68 Basispunkte für Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr einpreist, ...

