NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für McDonald's nach einem Fachforum der Restaurant- und Essenslieferbranche in Las Vegas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der globale Markt für Schnellrestaurants trete in eine schwierigere Werbephase ein, da das Aufkommen an Kunden mit geringerem Einkommen nachlasse, schrieb Analyst John Ivankoe in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 05:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 05:50 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5801351017

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken