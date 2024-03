BioNTechs Aktienkurs steht bei 86,12 €, was einer marginalen Veränderung von -0,02% gegenüber der Vorwoche entspricht. Obwohl Finanzanalysten dem Unternehmen das Potenzial zuschreiben, Kursziele von über 110 Euro zu erreichen, zeigte sich in den letzten Sitzungen lediglich ein stagnierender Seitwärtstrend. Besonders die Erwartungen, dass BioNTechs mRNA-Technologie in der Krebsbekämpfung medizinische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...