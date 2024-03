HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 4960 Pence belassen. Analyst Fulvio Cazzol verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die geplante Abtrennung des Eiscreme-Geschäfts und das in Aussicht gestellte Produktivitätsprogramm. Beides unterstreiche den Fokus des Konsumgüterherstellers auf die Verbesserung des Umsatzwachstums aus eigener Kraft und der Gewinnspanne. Dies dürfte letztendlich eine Neubewertung der Aktien unterstützen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 13:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

