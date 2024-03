Die ING-Ökonomen erwarten, dass die US-Notenbank im Juni mit Zinssenkungen beginnen wird. 125 Basispunkte Zinssenkungen in diesem Jahr, beginnend im Juni Da die Fed keine Rezession herbeiführen will, wenn sie es vermeiden kann, gehen wir davon aus, dass sie in der Lage sein wird, ihre Geldpolitik noch vor dem Sommer von einem restriktiven auf einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...