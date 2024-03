Techship wird die NimbeLink®-Produktfamilie von Plug-in-Mobilfunkmodems weltweit vertreiben und Erstausrüstern bei der Entwicklung und Herstellung von vernetzten Geräten unterstützen

Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG) ein führender Anbieter von Wireless-Konnektivitätslösungen, der eingebettete Komponenten, externe Antennen und integrierte Systeme entwickelt und weltweit bereitstellt, hat eine Vertriebsvereinbarung mit Techship, Inc. für seine NimbeLink®-Produktlinie von eingebetteten Mobilfunkmodems und anderen mobilfunkfähigen Produkten unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Techship die NimbeLink-Produktfamilie von Airgain mit Plug-in-Mobilfunkmodems weltweit vertreiben und OEMs bei der Entwicklung und Herstellung von vernetzten Geräten unterstützen.

"Durch die neue Vereinbarung mit Techship expandiert Airgain seinen Produktvertrieb auf zwei Kontinente", so Lance Laing, Vice President of US Sales bei Airgain. "Techships starker Fokus auf eingebettete Wireless-Designs in Kombination mit seiner starken Präsenz auf dem europäischen Markt verschafft uns die Möglichkeit, von dem starken Interesse zu profitieren, das wir in diesen wichtigen geografischen Regionen beobachtet haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Techship-Team, um die Markteinführung von Wireless-Produkten zu vereinfachen."

Mit Blick auf den Nutzen für die Kunden fügt er an: "Alle eingebetteten Mobilfunkmodems von NimbeLink sind für Endgeräte zertifiziert. Das bedeutet, dass die Endprodukte von Kunden nicht den komplexen und kostspieligen Prozess der PTCRB- und Betreiberzertifizierung durchlaufen müssen. Dies ist besonders für globale Unternehmen vorteilhaft, die in den amerikanischen und europäischen Markt expandieren und Zeit und Geld sparen und die Markteinführungszeit verkürzen wollen."

Die preisgekrönte NimbeLink-Produktfamilie patentierter, für Endgeräte zertifizierter, eingebetteter Modemprodukte von Airgain wird in den USA entwickelt und verfügt über den gleichen 20-poligen Steckverbinder, sodass Ingenieure künftige Mobilfunktechnologien ohne Änderungen auf Platinenebene implementieren können. Auf diese Weise werden Kosten, Risiken und Fristen für die IoT-Produktentwicklung drastisch reduziert. NimbeLink bietet die neuesten 4G-LTE-Technologien, darunter LTE-M, NB-IoT, LTE CAT1 und LTE CAT4.

"Mit der Aufnahme der NimbeLink-Modems von Airgain in unsere Linecard erhält Techship eine einzigartige Auswahl an eingebetteten Mobilfunklösungen. Die Integration der Produkte von Airgain ist eine naheliegende Wahl für Unternehmen, die ihre Markteinführungszeit verkürzen wollen", so John Alexander, Produktmanager bei Techship, Inc.

Das neue Angebot kommentiert er wie folgt: "Wir begleiten Tausende von Unternehmen weltweit bei der Einführung von Wireless-Lösungen in den jeweiligen Launch-Regionen. Der langwierige Zertifizierungsprozess in jedem regionalen Markt ist oft mit hohen Kosten verbunden und verlangt zusätzliche Entwicklungszeit. Mit den für Endgeräte zertifizierten Modems von Airgain können wir Unternehmen einen schnelleren Weg zur globalen Bereitstellung aufzeigen."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

