Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, sagte in einem Interview am Dienstag: "Die Dienstleistungsinflation ist hartnäckiger. Deshalb müssen wir abwarten." Wichtigste Schlussfolgerungen Die Lohnentwicklung ist entscheidend. Im Juni werden wir mehr Informationen haben. Wir beobachten, was in der US-Wirtschaft passiert. ...

