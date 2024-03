Im Anschluss an die erste historische Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) auf ihrer Sitzung im März erklärte BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda, dass die Bank weiterhin JGBs in "weitgehend gleichem Umfang" wie bisher aufkaufen werde. Weitere Zitate Ein nachhaltiges und stabiles Erreichen des Inflationsziels von 2,0% ist in Sicht. Die akkommodierenden Bedingungen ...

