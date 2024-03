Staige One profitiert vom Netzwerk ihrer Aktionärin Borussia Dortmund in China und kann eine Partnerschaft in dem asiatischen Land abschließen. Das Unternehmen aus Essen und die chinesische LingXi Technology haben den Angaben vom Dienstag zufolge eine enge und auf mehrere Jahre angelegte Kooperation vereinbart, die vom BVB angebahnt und unterstützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...