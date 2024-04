Staige One ("Staige") hat eine weitere wichtige Partnerschaft mit ClipMyHorse.TV, einem führenden Anbieter von Live-Übertragungen von Reitsportveranstaltungen, geschlossen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren wird ClipMyHorse.TV mindestens 100 Kamerasysteme von Staige für den Einsatz in Deutschland, Europa und den USA erwerben. Der Vertrag, der einen Umsatz im einstelligen Millionenbereich generieren soll, hat eine Laufzeit bis 2028. Die ersten 25 Kameras werden in diesem Monat installiert. Nach Ansicht von mwb research ist das Potenzial für den Verkauf zusätzlicher Dienstleistungen wie Trainingsaufzeichnungen oder analytische Auswertungen noch vielversprechender und könnte ein zusätzliches Umsatzpotenzial in Millionenhöhe eröffnen. Diese Vereinbarung folgt auf die jüngste Partnerschaft von Staige in China, die die Qualität seiner Technologie unter Beweis stellt und seine Marktreichweite potenziell erweitert. Die Analysten von mwb research behalten ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 6,50 bei und sehen ihre Investmentthese bestätigt, da Staige mit KI-gesteuerten Kamerasystemen ein innovativer Technologiedisruptor im Amateursport ist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Staige%20One%20AG





Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken