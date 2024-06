Die Staige One AG ist eine Partnerschaft mit dem Club Atlético Osasuna eingegangen und hat vier mit KI ausgestattete Kameras in die Trainingseinrichtungen des Clubs integriert. Diese Kameras werden Spielzüge aufzeichnen und analysieren sowie die Spiele verschiedener Osasuna-Teams live übertragen. Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für die technologische Führungsrolle von Staige und sein Wachstumspotenzial auf dem spanischen Markt. Die Partnerschaft bietet Osasuna fortschrittliche Analysemöglichkeiten für Trainer und Spieler und sorgt gleichzeitig für zusätzliche Einnahmen durch Spielübertragungen. Dieser Schritt könnte die Expansion von Staige in spanische Breitenfußballvereine erleichtern und zur Digitalisierung des Jugendfußballs in Spanien beitragen. Nach den jüngsten Partnerschaften mit Besiktas Istanbul und dem FC Dordrecht ist Osasuna der zweite LaLiga-Verein, der die Technologie von Staige einsetzt. Dieser Trend deckt sich mit Expertenmeinungen, wonach die datenbasierte Spielanalyse in Zukunft für die Leistung von Spitzenmannschaften entscheidend sein wird, und positioniert Staige als einen potenziellen Hauptnutznießer bei der Bereitstellung des erforderlichen Fachwissens für Fußball- und andere Sportvereine. KAUFEN, PT EUR 6,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Staige%20One%20AG





