Nach Darstellung von SMC-Research seien die vorläufigen Zahlen der Staige One AG für 2024 leicht unter der im November reduzierten Prognose ausgefallen. Demgegenüber liege der Ausblick für 2025 im Rahmen der Erwartungen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht das darin angekündigte starke Wachstum u.a. durch den berichteten positiven Fortgang eines wichtigen Kundenprojekts untermauert und traut der Aktie trotz der letztjährigen Enttäuschung ein sehr hohes Potenzial zu.

Vorläufigen Zahlen zufolge habe die Staige One AG letztes Jahr 2,1 Mio. Euro umgesetzt und ein EBITDA von -3,4 Mio. Euro erzielt. Damit sei die Ende November reduzierte Prognose leicht unterschritten worden. Gegenüber dem Vorjahr seien die Erlöse zwar um ein Drittel zurückgegangen, zugleich habe sich deren Qualität aber deutlich verbessert, weil in dem Wert aus 2023 noch 1,1 Mio. Euro an margenfreien Einnahmen (ein Tauschgeschäft und Sale-and-Lease-Back-Erlöse) enthalten gewesen seien. Bereinigt um diese Größe sei der Umsatz deutlich gestiegen, was sich auch in einer spürbaren Reduktion des EBITDA-Verlustes (Vorjahr: -5,5 Mio. Euro) niedergeschlagen habe.

Gleichwohl sei Staige damit weit hinter den ursprünglichen Zielen zurückgeblieben. Ursächlich dafür seien starke Verzögerungen in der Auslieferung der Kameras aus dem im Frühjahr 2024 gemeldeten ACME-Deal gewesen. Dieser sehe insgesamt die Lieferung von 1.200 Kameras für insgesamt knapp 10 Mio. Euro (bis 2029) vor und habe die Grundlage der ehrgeizigen Wachstumsprognose dargestellt.

Im Hinblick auf das laufende Jahr erhoffe sich Staige einen Nachholeffekt, habe in der eigenen Planung den ACME-Beitrag aber etwas vorsichtiger angesetzt. Dennoch werde für 2025 ein sehr hohes Umsatzwachstum um über 90 Prozent auf ca. 4 Mio. Euro angepeilt, auf dessen Basis das EBITDA-Defizit um 2 Mio. Euro reduziert werden solle. Eine wichtige Rolle in diesen Planungen spiele der Großkunde ClipMy-Horse.TV, auf dessen Bestellung Staige derzeit eine neue, deutlich leistungsfähigere, Kamerageneration entwickele. Bezüglich des Projektfortgangs zeige sich Staige sehr zufrieden und sehe gute Chancen, mit den neuen Kameras weitere Kundensegmente erschließen zu können.

Die Analysten haben in Reaktion auf die vorläufigen Zahlen ihre Schätzungen für 2024 an die gemeldeten Werte angepasst, sie ansonsten aber unverändert gelassen. Sie hatten schon bisher für 2025 mit einem Umsatz von 4,0 Mio. Euro kalkuliert, beim EBITDA erwarten sie einen Fehlbetrag von -2,2 Mio. Euro. Dass sich ihr Kursziel dennoch von zuvor 5,20 Euro auf nun 4,70 Euro ermäßigt habe, liege fast ausschließlich an dem stärkeren Verwässerungseffekt der laufenden (und einer weiteren, von den Analysten unterstellten) Kapitalerhöhung.

Da aber der Börsenkurs in den letzten Monaten deutlich nachgegeben habe, resultiere aus ihren Berechnungen weiter ein sehr hohes, dreistelliges Aufwärtspotenzial. Auch wenn dem auch erhöhte Risiken gegenüberstehen, sehen die Analysten das als eine attraktive Gelegenheit, zumal die beiden Großaktionäre, die im Vorfeld der laufenden Kapitalerhöhung ihre Zeichnung zu einem Bezugspreis weit oberhalb des aktuellen Kurses zugesagt haben, ebenfalls weiter an die Perspektiven von Staige glauben.

Die Analysten bestätigen deswegen ihr Urteil "Speculative Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.04.2025 um 11:35 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 10.04.2025 um 10:35 Uhr fertiggestellt und am 10.04.2025 um 11:00 Uhr veröffentlicht.

