Staige One AG meldete für das Geschäftsjahr 24 einen Umsatz von EUR 2,0 Mio., der im Vergleich zum Vorjahr unverändert blieb, wobei sich das EBITDA aufgrund einer starken Kostendisziplin deutlich auf EUR -3,5 Mio. (GJ23: EUR -5,5 Mio.) verbesserte. Trotz Verzögerungen bei wichtigen Kundenaufträgen stiegen die operativen Erträge leicht an. Für das Geschäftsjahr 25 rechnet das Management mit einem Umsatzwachstum von 75-100% und einer weiteren EBITDA-Verbesserung, angetrieben durch internationale Verträge und industrielle Anwendungen. Eine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 2,07 Mio. und verlängerte Gesellschafterdarlehen verbessern die Liquidität und unterstreichen das Vertrauen der Anleger. Das Execution-Risiko bleibt zwar bestehen, aber der Weg zum Break-even im GJ26 scheint in greifbarer Nähe. Angesichts der wachsenden Marktattraktivität, der skalierbaren Technologie und der soliden Finanzierungsbasis bestätigt mwb research das Rating "Speculative BUY" mit einem unveränderten Kursziel von EUR 3,70, das ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Staige%20One%20AG





