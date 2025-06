Nach Darstellung von SMC-Research sei die letztjährige Entwicklung der Staige One AG sowohl positiv als auch negativ von einem Großauftrag aus China geprägt gewesen. Auch aktuell seien die Verzögerungen in den Abrufen aus diesem Auftrag ein zentrales Thema. Abseits dieser kurzfristigen Entwicklung sieht der SMC-Analyst aber gute Perspektiven durch die technologische Basis und den jüngst verkündeten Vorstoß in neue Märkte außerhalb des Sports. Vor allem die intensivierte Zusammenarbeit mit dem Großaktionär adesso berge laut SMC-Research ein großes Potenzial.

Mit dem Geschäftsbericht für 2024 habe Staige One das Geschäftsjahr abgeschlossen, das mit großen Erwartungen und Erfolgen begonnen, aber mit einer spürbaren Enttäuschung geendet habe. Beides habe maßgeblich mit dem großen ACME-Auftrag aus China zusammengehangen, in dessen Rahmen Staige bis 2029 insgesamt 1.200 Kameras für knapp 10 Mio. Euro liefern solle. Der breite Rollout verzögere sich jedoch weiterhin, da aktuell noch ergänzende, separat bestellte und vergütete Entwicklungsarbeiten stattfinden würden.

Auch beim zweiten großen Serienauftrag, der vom Kunden ClipMyHorse.TV vergeben worden sei, befinde sich Staige aktuell in einer Entwicklungsphase. Hier solle im Auftrag des Kunden eine neue, deutlich leistungsfähigere Kamerageneration entwickelt werden. Auf Nachfrage zeige sich das Unternehmen mit dem bisherigen Projektverlauf und dem Engagement des Kunden zufrieden.

Mit der neuen Produktgeneration und der darin eingesetzten KI sehe sich Staige in einer führenden technologischen Position, die künftig auch außerhalb des Sports vermarktet werden solle. Unter der Marke 'Staige for Industries' wolle das Unternehmen verstärkt Kunden aus Industrie, Handel und Sicherheitsbereich ansprechen. Dabei arbeite Staige eng mit dem Großaktionär adesso zusammen - eine Partnerschaft, die nun stärker genutzt werden solle als es im Sportbereich möglich gewesen sei. Hinsichtlich 'Staige for Industries' berichte das Unternehmen von zahlreichen vielversprechenden Gesprächen, betone aber zugleich, dass sich das Vorhaben noch in einem frühen Stadium befinde.

Daher sei für 2025 noch kein relevanter Umsatzbeitrag aus diesem Bereich zu erwarten. Insgesamt plane Staige, den Umsatz von 2,0 Mio. Euro auf 3,5 bis 4,0 Mio. Euro zu steigern und den Verlust weiter zu reduzieren. Das EBITDA, das im Vorjahr bei -3,5 Mio. Euro gelegen habe, solle in der Spanne von -1,5 bis -2,0 Mio. Euro liegen.

SMC-Research habe seine Schätzungen in Reaktion auf den Geschäftsbericht und die neue Prognose reduziert. Im Rahmen der Wertermittlung werde jedoch weiterhin mit starkem, gut skalierbarem Wachstum gerechnet. Die Expansion in Märkte außerhalb des Sports werde vor allem wegen der engeren Nutzung der Partnerschaft mit adesso positiv bewertet, sei im Bewertungsmodell aber aufgrund des frühen Entwicklungsstands noch nicht explizit berücksichtigt worden. Das Kursziel sei von 4,70 auf 4,10 Euro gesunken, signalisiere aber weiterhin ein sehr hohes Kurspotenzial. Da dieses auf Schätzungen beruhe, die wegen der noch frühen Phase der Unternehmensentwicklung mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet seien, bleibe es beim Urteil "Speculative Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.06.2025 um 10:45 Uhr)

