Brüssel (www.anleihencheck.de) - Wir erwarten keine größeren Überraschungen von der Bank of England, die noch einige Monate von einer Zinssenkung entfernt ist - ein Punkt, den der MPC am Donnerstag wahrscheinlich bekräftigen wird, so Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury.Die Daten zur Inflation und zu den Löhnen im Vereinigten Königreich seien seit der letzten Sitzung überraschend gesunken, doch seien beide nach wie vor viel zu hoch, als dass sie eine Änderung der Zielvorgaben rechtfertigen würden. Es werde weder einen geldpolitischen Bericht noch eine Pressekonferenz geben, aber in der Erklärung werde wahrscheinlich betont werden, dass die Politik restriktiv bleiben werde und die Zinssätze "unter Beobachtung" gehalten werden sollten. ...

